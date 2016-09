Bilanz der Tiroler Klangspuren Schwaz 2016

27.09.2016 -- Die 24 Konzerte und Sonderveranstaltungen von Schwaz, des Tiroler Festivals für neue Musik, (mit den Einzelkonzerten der Pilgerwanderung 29 Konzerte) an den verschiedensten Veranstaltungsorten zählten rund 3200 Besuche.

Die 13. Klangspuren Internationale Ensemble Modern Academy mit jungen Musikern aus aller Welt fand heuer in erheblich erweiterter Form statt. Ensemble Modern, das Ensemble des einjährigen Studiengangs der IEMA in Frankfurt und das Ensemble der Klangspuren IEMA , die seit 2008 erstmals wieder in Schwaz stattfand, vereinten sich im Eröffnungskonzert zum Ensemble Modern Orchestra.

Als Composer in Residence und Dirigent stand Enno Poppe im Mittelpunkt des von der Akademie geprägten ersten Wochenendes. Das Festival stellte überdies eine Reihe von Ensembles neuen Typs vor – netzwerkartig arbeitende Musikerkollektive, deren Repertoire auf der Basis konzeptueller Ideen in enger Zusammenarbeit mit wenigen ausgewählten Komponisten entsteht: ensemble mosaik, Black Page Orchestra, zeitkratzer, Trio Catch, Ensemble Nikel, True Lobster, Duo Enßle-Lamprecht, «A» Trio.

Klangspuren Schwaz 2017 findet von 07.09. bis 23.09. statt. Unter dem Motto «Noch Fragen? Any questions?» steht das musikalische Schaffen von Frauen im Vordergrund. (cf)