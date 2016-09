Fischer Principal Guest Conductor des Seoul Philharmonic Orchestra

23.09.2016 -- Der Schweizer Flötist und Dirigent Thierry Fischer, der zur Zeit auch als musikalischer Leiter des Utah Symphony Orchestra amtet, wird nach dem Rückzug von Myung Whun-Chung in Seoul Principal Guest Conductor des Seoul Philharmonic Orchestra.

Fischer, der heute in Locarno für ein Konzert mit der Geigerin Alina Ibragimova das Orchestra della Svizzera Italiana dirigiert, wird in Seoul vier Mal pro Saison einen Auftritt des Orchesters leiten und auch in der künstlerischen Planung des Ensemble eines wichtige Rolle spielen. Der Deutsche Dirigent Markus Stenz wird Conductor-in-Residence des südkoreanischen Orchesters.

Der 1957 geborene Fischer studierte bei Aurèle Nicolet Flöte und amtete zunächst als Flötist in den Orchestern von Hamburg und des Zürcher Opernhauses, wo er auch mit Nikolaus Harnoncourt arbeitete. Zum Dirigieren wechselte er in seinen Dreissigerjahren, als er unter Claudio Abbado als Flötist Mitglied des Chamber Orchestra of Europe war. (cf)