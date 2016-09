Erstes Konzert des fusionierten SWR Symphonieorchesters

21.09.2016 -- Das erste Konzert des fusionierten SWR Symphonieorchesters findet am 22. und 23. September 2016 in Stuttgart und am 24. September 2016 in Freiburg statt. Dirigent des Abends ist Peter Eötvös, dessen Violinkonzert «DoReMi» von Patricia Kopatchinskaja gespielt wird.

Am Anfang des Programms stehen Werke von Kaija Saariaho («Cinq reflets» – Reflektionen und Spiegelungen in Form von Orchesterliedern über die Oper «L‘amour de loin», die im Jahr 2000 im Rahmen der Salzburger Festspiele vom SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg uraufgeführt wurde) und Gustav Mahler (Adagio aus der zehnten Sinfonie). Abgeschlossen wird es von Bartoks Suite aus dem Ballett «Der wunderbare Mandarin».

Das Konzert wird am 22. September ab 20 Uhr als Stream im Internet auf dem neuen Portal SWR Classic.de oder auf ARTE concert, im Hörfunk bei SWR2 und im SWR Fernsehen zeitversetzt ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Dort führt Moderator Denis Scheck die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Konzertpause. (cf)