Louise Pollock gewinnt Aeolus Bläserwettbewerb

20.09.2016 -- Zum ersten Mal in der Geschichte des Internationalen Aeolus Bläserwettbewerbs hat eine Frau den ersten, mit 10'000 Euro dotierten Preis gewonnen: Die 28-jährige in Zürich geborene Louise Pollock überzeugte die achtköpfige Jury.

Louise Pollock hat unter anderem bei Branimir Slokar an der Hochschule für Musik Freiburg i.Br. und bei Henning Wiegräbe in Stuttgart studiert. Sie ist Preisträgerin des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und seit 2015 erste Soloposaunistin an der Oper Göteborg in Schweden.

Den mit 7000 Euro dotierten zweiten Platz hat die Jury dem 24-jährigen Tubisten Constantin Hartwig zugesprochen. Der gebürtige Pfälzer gewann in diesem Jahr bereits den Deutschen Musikwettbewerb in der Kategorie Tuba Solo. Der Trompeter Roeland Henkens kam auf den dritten Platz (6000 Euro). Der 25-jährige Belgier spielt nicht nur in Orchestern in Belgien und Luxemburg, sondern ist seit diesem Jahr auch Solotrompeter an der Norske Opera & Ballett in Oslo, dem grössten Musiktheater Norwegens.

Der Sonderpreis für die beste Interpretation zeitgenössischer Musik in Höhe von 5000 Euro ging an Lionel Jaquerod. Der 25-jährige Trompeter ist seit Dezember Akademist bei den Düsseldorfer Symphonikern. 2015 bekam er den ersten Preis beim 11th Jeju International Brass & Percussion Competition in Südkorea.

Der Internationale Aeolus Bläserwettbewerb wird in der Regel jährlich in Düsseldorf durchgeführt. Veranstalter ist die Sieghardt Rometsch Stiftung. (cf)