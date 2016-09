Sandro Blank gewinnt Schweizerischen Dirigentenwettbewerb

19.09.2016 -- Sandro Blank hat in der Badener Trafohalle den Schweizerischen Dirigentenwettbewerb der Blasmusiken gewonnen. Der Tessiner Daniele Giovannini belegte den zweiten, der Berner Boris Oppliger den dritten Platz.

Sandro Blank hat in Luzern und Basel Saxophon und Blasorchesterdirektion studiert. Er leitet aktuell das Jugendblasorchester der Musikschule Baar, die Kirchenmusik Escholzmatt und ab 2017 zusätzlich das Jugendblasorchester Luzern.

Insgesamt massen sich am Wettbewerb zwölf Kandidaten. In der Vorrunde mussten die Teilnehmenden während einer halben Stunde mit dem Blasorchester Baden Wettingen ein dem Orchester unbekanntes Werk einstudieren. Im Halbfinal am Freitag erhielten die Kandidaten acht Minuten Zeit, um eine der Brass Band Musikgesellschaft Reiden bereits bekannte Komposition zu proben.

Im Final schliesslich studierten die drei Finalisten während je einer Stunde eine der Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach bekannte Komposition mit höchsten Anforderungen ein, die schliesslich am Galakonzert aufgeführt wurde. (cf)