Pietari Inkinen Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie

19.09.2016 -- Der Finne Pietari Inkinen übernimmt mit Beginn der Saison 2017/18 das Amt des Chefdirigenten der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Er folgt für vorerst vier Jahre auf den Briten Karel Mark Chichon.

Der 36-jährige Finne Pietari Inkinen trat 2015 Positionen als Chefdirigent der Prager Symphoniker sowie der Ludwigsburger Schlossfestpiele an. Ab 2016/2017 wirkt er ausserdem als Chefdirigent des Japan Philharmonic Orchestra, dem er bereits seit 2009 als Erster Gastdirigent verbunden war. Er ist darüber hinaus Ehrendirigent des New Zealand Symphony Orchestra, dem er von 2008 bis 2016 als Music Director vorstand.

Inkinen ist auch als Geiger tätig. Er studierte bei Zakhar Bron an der Kölner Musikhochschule und erhielt einige Auszeichnungen und Preise, bevor er seine Studien als Dirigent an der Sibelius-Akademie in Helsinki fortsetzte.

Die Deutsche Radio Philharmonie bespielt Konzertreihen an den Orchesterstandorten Saarbrücken und Kaiserslautern. Chefdirigent ist zur Zeit noch der Brite Karel Mark Chichon. Er folgte Christoph Poppen, der die Position seit der Gründung des Orchesters 2007 innehatte. (cf)