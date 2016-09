Stuttgart bleibt Deutschlands erste Kulturstadt

15.09.2016 -- Laut dem Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) sind Stuttgart, München, Dresden, Berlin und Bonn in Deutschland in Sachen Kultur die Top 5. Nürnberg und Hannover machten 2016 den grössten Sprung nach vorn.

Das HWWI und die Privatbank Berenberg haben zum dritten Mal nach 2012 und 2014 die 30 grössten Städte Deutschlands im Hinblick auf ihr Kulturleben untersucht. Das Ergebnis: Stuttgart kann seinen Spitzenplatz als Deutschlands Kulturmetropole Nr. 1 zum dritten Mal einnehmen. Es folgen München und Dresden mit nur noch geringem Abstand zum Erstplatzierten sowie Berlin und Bonn auf den Plätzen vier und fünf.

Nürnberg und Hannover machten beim diesjährigen Ranking den größten Sprung nach vorn und verbesserten sich um jeweils sieben Plätze, während die nordrhein-westfälischen Städte Wuppertal, Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Duisburg wieder auf den letzten Rängen zu finden sind.

In den vier deutschen Millionenstädten sind derzeit in Berlin 5 Prozent, in Hamburg 5,1 Prozent, in Köln 5,9 Prozent und in München 7 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig angesiedelt – Tendenz steigend. Stuttgart liegt mit 7,6 Prozent an der Spitze. Auch der Städte- und Kulturtourismus befindet sich auf einem Wachstumskurs. (cf)