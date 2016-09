Schnittstelle zwischen künstlerischer und sozialer Arbeit

14.09.2016 -- Im Sommersemester 2017 startet erstmals der Master-Studiengang «Performative Künste in sozialen Feldern» an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS).

Der Vollzeitstudiengang dauert vier Semester und schliesst mit einem Master of Arts ab. Die Studierenden sollen befähigt werden, «gesellschaftliche, kulturelle und individuelle Fragestellungen performativ zu erfassen, sie mit wissenschaftlichen und ästhetischen Methoden zu erforschen und mit performativen Projekten und Beteiligungsverfahren im sozialen Feld direkt auf sie einzuwirken».

Nach ihrem Abschluss entwickeln und führen die Absolventen künstlerisch-performative und kulturelle Projekte passgenau für bestimmte Zielgruppen und Sozialräume durch. Bewerbungsende für den Studienstart im Sommersemester 2017 ist der 5. Dezember 2016. Als Bewerbungsunterlagen sind unter anderem ein Motivationsschreiben sowie Arbeitsproben einzureichen. (cf)