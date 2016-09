Michael Hofstetter bleibt bis 2022 GMD in Giessen

09.09.2016 -- Michael Hofstetter Vertrag als Generalmusikdirektor am Stadttheater Giessen ist um fünf Jahre bis 2022 verlängert worden.

Der gebürtige Münchner Michael Hofstetter begann seine Karriere an den Theatern in Wiesbaden (Kapellmeister) und Giessen (Generalmusikdirektor). Ausserdem war er Professor für Orchesterleitung und Alte Musik an der Universität Mainz. Von 2005 bis 2012 amtete er als Chefdirigent der Ludwigsburger Schlossfestspiele.

Von 2006 bis 2013 war er zudem Chefdirigent des Stuttgarter Kammerorchesters. Seit Herbst 2012 ist er erneut Generalmusikdirektor des Stadttheater Giessen sowie Chefdirigent des recreation Grosses Orchester Graz und des neugegründeten styriarte Festspiel-Orchesters. (cf)