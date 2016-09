Tod des südafrikanischen Tenors Johan Botha

09.09.2016 -- Der südafrikanische Heldentenor Johan Botha, der seine Karriere in den 1990er-Jahren an deutschen Opernhäusern startete, ist im Alter von 51 Jahren einer Krebserkrankung erlegen.

Botha debütierte 1996 an der Wiener Staatsoper und 1997 an der Metropolitan Opera. Zu hören war er in Opern von Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Verdi, Beethoven, Puccini, und nicht zuletzt in den grossen Wagner-Rollen: Im Sommer 2010 debütierte er unter der Leitung von Christian Thielemann mit Siegmund bei den Bayreuther Festspielen. Die Rolle hatte er auch in der Neuproduktion unter Kirill Petrenko 2013.

2004 wurde Johan Botha Österreichischer Kammersänger. 1998 hatte er auch die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. (cf)