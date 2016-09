Ein Echo Klassik für Campino und der Wolf

08.09.2016 -- Eine multimediale Version von Sergej Prokofjews musikalischem Märchen «Peter und der Wolf» wird in der Kategorie Klassik für Kinder mit dem Echo Klassik 2016 ausgezeichnet. Den Part des Erzählers hat in der deutschsprachigen Fassung Campino, der Sänger der Rockband Die Toten Hosen.

Die unter dem Titel «Peter und der Wolf in Hollywood» zum 80. Geburtstag des Originals veröffentlichte Neufassung ist vom Bundesjugendorchester unter der Leitung von Alexander Shelley, dem Chefdirigenten der Nürnberger Symphoniker, eingespielt worden.

Bei «Peter und der Wolf in Hollywood» handelt es sich um eine echte Neuinterpretation von Sergej Prokofjews Klassiker – mit neuem Text und moderner Rahmenhandlung. Das Konzept katapultiert das Original aus dem Jahr 1936 ins 21. Jahrhundert und verlegt die ursprünglich im ländlichen Russland spielende Geschichte ins Kalifornien von heute. Dabei erweitern die Produzenten das musikalische Märchen für Kinder zur interaktiven App, in die auch die Werke anderer grosser Komponisten wie Richard Wagner, Gustav Mahler oder Erik Satie eingeflochten werden.

Kreiert worden ist das Projekt unter der Regie von Doug Fitch und Edouard Getaz von der New Yorker Firma Giants Are Small in Zusammenarbeit mit Deutsche Grammophon. In der englischsprachigen Fassung amtet Rockstar Alice Cooper als Erzähler. (cf)