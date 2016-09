Kompositionen für Musikvermittlungsfest gesucht

07.09.2016 -- Der Verein Musikvermittlung Schweiz + sucht kurzfristig Konzepte oder Kompositionen für 5-Minuten-Stücke für Spezial-Instrumentarium (zum Beispiel Plastiksäcke, Pingpongbälle, Kazoos, Papier, Geschirr).

Die Werke, schreibt der Verein, sollten idealerweise für kleinere und grössere (Amateur)Gruppen funktionieren wie zum Beispiel Chöre, Orchester, Bands, Schulklassen, Vereine. Die Werke sollten so notiert sein, dass sie auch von Nichtmusikern und -musikerinnen ausgeführt werden können. Das kann etwa eine Zeichnung sein, ein Plan, eine verbale Anweisung, eine grafische Notation.

Abgabetermin für die Werke ist der 15. Oktober 2016. Eine allfällige Aufführung gibt es am 26. November 2016 am Musikvermittlungsfest «Musik in Bewegung» in Bern.





Mehr Infos: musikvermittlungschweiz.ch