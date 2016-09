Geir Lysne wird Chefdirigent der NDR Bigband

06.09.2016 -- Die NDR Bigband startet mit einem neuen Chefdirigenten in die Saison 2016/17. Der Norweger Geir Lysne übernimmt das Amt von Jörg Achim Keller, der als Erster Gastdirigent der Band weiter verbunden bleibt.

Der 1965 geborene Lysne hat vor allem mit seinem Listening Ensemble Aufmerksamkeit erregt, mit dem er das Big-Band-Konzept auf eigene Weise weiterentwickelt hat. Durch ungewohnte Instrumentierungen und weltmusikalische Kontexte gelinge ihm eine neue, nordische, unverwechselbare Art von melodiösem Raumklang und Dynamik, schreibt sein Label Act Music.

Zu den Schwerpunkten der kommenden Saison der NDR Bigband gehört unter anderem die Uraufführung des multimedialen Projektes «Watt about», das Geir Lysne gemeinsam mit Regisseur Theo Janssen entwickelt hat. Im November geht die NDR Bigband mit Al Jarreau auf eine ausgedehnte Europatournee.

Auch in der Elbphilhamonie wird das Ensemble in der kommenden Spielzeit seine Visitenkarte abgeben. Eine besondere Herzensangelegenheit der Musiker sei ausserdem das Gedenkkonzert für den verstorbenen Lutz Büchner im März 2017, heisst es in der Medienmitteilung. (cf)