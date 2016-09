Harmonia mundi nimmt Daniel Harding unter Vertrag

05.09.2016 -- Das Label harmonia mundi, das letztes Jahr von der belgischen Plattenfirma Pias (Play it again Sam) übernommen worden ist, hat den Dirigenten Daniel Harding vertraglich an sich gebunden.

In der Vergangenheit hat harmonia mundi bereits drei Einspielungen mit Daniel Harding veröffentlicht: das Violinkonzert von Johannes Brahms mit Isabelle Faust und dem Mahler Chamber Orchestra (2011), die beiden Violinkonzerte von Béla Bartók ebenfalls mit Isabelle Faust und dem Schwedischen Radio-Sinfonieorchester (2013) sowie mit demselben Orchester Brahms' erstes Klavierkonzert mit dem Pianisten Paul Lewis (2016).

Soeben ist mit dem Schwedischen Radio-Sinfonieorchester Berlioz' Symphonie fantastique und die Orchestersuite «Hippolyte et Aricie» von Jean-Philippe Rameau erschienen. Als weitere Projekte mit Daniel Harding und dem Schwedischen Radio-Sinfonieorchester sind in Vorbereitung: grosse Wagner-Szenen mit dem Bariton Matthias Goerne sowie Mahlers 9. Sinfonie. (cf)