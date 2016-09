Zufriedene Macher der ersten Wiesbaden Biennale

05.09.2016 -- In Wiesbaden ist unter dem Titel «This ist not Europe» erstmals ein internationales Avantgarde-Festival realisiert worden. Es hat 200 internationale Künstler, 400 lokale Beteiligte und rund 10'000 Besucher in die Stadt gebracht.

In der Hessischen Landeshauptstadt und im Opelwerk Rüsselsheim waren neun Gastspiele auf allen Bühnen des Staatstheaters zu sehen, darunter eine Uraufführung, eine Europa-Premiere und zahlreiche Deutschland-Premieren, sowie im Programmschwerpunkt «Asyl des Müden Europäers» zehn eigens für Wiesbaden neu produzierte Projekte an unterschiedlichsten Orten in der Stadt.

Die beiden Kuratoren Martin Hammer und Maria Magdalena Ludewig haben bereits ihren Vertrag verlängert und werden auch die nächste Biennale im Sommer 2018 kuratieren. Noch bis zum 18.9. ist weiterhin das «Museum Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo» des belgischen Künstlers Thomas Bellinck im Alten Gericht geöffnet. (cf)