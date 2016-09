Die 29. Saison des Rheingau Musik Festivals

30.08.2016 -- Zu den 152 Veranstaltungen an 42 Spielstätten des diesjährigen Rheingau Musik Festivals kamen in den vergangenen zehn Festivalwochen 111'000 Zuhörer. Bei rund 122'000 verfügbaren Karten entspricht das laut Veranstaltern einer Auslastung von 91 Prozent. 103 der 152 Konzerte waren vollständig ausverkauft.

Trotz des recht verregneten Sommers wurden fast alle als Freiluftkonzerte geplanten Veranstaltungen openair durchgeführt. Alle Veranstaltungen des Cuvéehof-Wochenendes auf Schloss Johannisberg sowie das Schlossfest und das Familienfest auf Schloss Vollrads, die Mozart-Nächte und Kreuzgang-Konzerte in Kloster Eberbach fanden bei angenehmer bis hochsommerlicher Witterung statt. Während der Festivalsaison wurde der Schauspieler Walter Renneisen mit dem Rheingau Musik Preis 2016 ausgezeichnet. Der Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals wurde dem jungen belgischen Geiger Marc Bouchkov verliehen.

Artist in Residence-Künstlerin war die Geigerin Isabelle Faust, Fokus-Künstler Yannick Nézet-Séguin. Im Fokus Jazz stellte das Festival den Trompeter Till Brönner ins Zentrum. Weitere Schwerpunkte bildeten die Themen Starke Frauen, Dvořáks 175. Geburtstag und Klanggewalten. Das 30. Rheingau Musik Festival wird am 24. Juni 2017 eröffnet und endet am 2. September 2017. (cf)