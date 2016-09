Tod des Weimarer Dirigenten Martin Hoff

30.08.2016 -- Wie die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar schreibt, ist der 51-jährige Weimarer Kapellmeister und Dirigierlehrer Martin Hoff unerwartet verstorben. Hoff war 1. Kapellmeister der Staatskapelle Weimar und an der Hochschule Lehrbeauftragter für Orchesterdirigieren.

Martin Hoff studierte in Dresden zunächst Studienleiter und Kapellmeister in Halle. Von 1997 bis 2004 war er am Südthüringischen Staatstheater Meiningen als 1. Kapellmeister und stellvertretender GMD engagiert. Zu Beginn der Spielzeit 2004/05 wechselte er als 1. Kapellmeister der Staatskapelle Weimar an das Deutsche Nationaltheater Weimar. Seit der Spielzeit 2008/09 leitete er dort alle «Ring»-Vorstellungen sowie fünf komplette Zyklen.

Mit dem Thüringischen Kammerorchester Weimar verband Martin Hoff seit 2004 eine enge und regelmässige Zusammenarbeit. Neben zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland erfolgte auch die Veröffentlichung mehrerer CD. Seit Beginn des Wintersemesters 2011 hatte Martin Hoff einen Lehrauftrag für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar inne. (cf)