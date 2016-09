Bilanz des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2016

29.08.2016 -- Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat dieses Jahr an 57 Orten in 104 Spielstätten 151'000 Eintritte generiert, 102 Veranstaltungen waren ausverkauft.

145'000 Eintritte gab es in ganz Schleswig-Holstein, in Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen in 178 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste (Auslastung: 84 Prozent) sowie rund 6000 zu den öffentlichen Proben der Orchesterakademie und den Meisterkursen.

Das 1986 gegründete Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) bespielt Schlösser und Herrenhäuser, Scheunen und Ställe, aber auch so ungewöhnliche Orte wie Werften und alte Industriehallen. Von 1996 bis 2013 war das künstlerische Konzept von jährlich wechselnden Länderschwerpunkten geprägt. Seit 2014 widmet es wechselnden Komponisten eine Retrospektive. Nach Felix Mendelssohn 2014 und Peter Tschaikowsky in der vergangenen Saison, setzen sich im Sommer 2016 die Beteiligten mit Joseph Haydn auseinander. (cf)