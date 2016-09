Sammlung Burri erneut zugänglich

19.08.2016 -- In Bern war es Legende: das lange Zeit in Zimmerwald situierte Museum des Instrumentenhändlers Karl Burri. Die Zukunft der Sammlung lag im Ungewissen. Dank einer Stiftung wird sie Anfang 2017 nun aber als «Klingende Sammlung» mitten in Bern neu zugänglich gemacht.

Burri, ein schweizweit bekannter Förderer der Blasmusik und Sammler historischer Instrumente, hinterliess nach seinem Tod eine bedeutende Sammlung von weit über 1000 Blasinstrumenten und Trommeln aus 300 Jahren. Obschon das öffentliche Interesse gross war und das Museum in Zimmerwald von Laien wie Fachpersonen gut besucht wurde, musste um das Fortbestehen der Sammlung gebangt werden.

Gut zehn Jahre später ist damit endlich Schluss: Die eigens zu diesem Zweck gegründete Stiftung Instrumentensammlung Burri hat die Sammlung vollumfänglich übernommen und wird sie mitten in der Berner Altstadt einem breiten Publikum zugänglich machen. Burris Erbe wird künftig als «Klingende Sammlung» an der Kramgasse 66 (zwischen Zytglogge und Konsi) ausgestellt sein. Offizielle Eröffnung ist am 21. Januar 2017. (cf)