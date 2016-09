Förderrezitale der Orpheum Stiftung

12.08.2016 -- Am 9. September 2016 startet die Orpheum Stiftung im Kleinen Saal der Tonhalle Zürich eine neue Reihe («Förderrezital»); die erste Ausgabe bestreitet der türkische Pianist Fazil Say – unter anderem gemeinsam mit der Preisträgerin des Enescu Wettbewerbs in Bukarest.

Say wird mit der türkischen Geigerin und Enescu-Preisträgerin Berfin Aksu sowie mit Laura van der Heijden musizieren, die jüngst ihr Debüt beim Melbourne Symphony Orchestra gab.

Überdies geht die Orpheum CD-Reihe in die nächste Runde. Das Cellokonzert in e-moll von Franz Danzi wird gespielt von Aurélien Pascal, der im vergangenen Jahr seinen Orpheum Konzert Einstand unter Leitung von Vladimir Fedoseyes hatte.

Zweite Solistin auf dieser in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk entstandenen CD, die Anfang 2017 auf den Markt kommt, ist Nareh Arghamanyan, die Danzis Klavierkonzert in Es-Dur interpretiert. Die armenische Pianistin trat bereits 2012 bei einem Orpheum Konzert unter Sir Neville Marriner auf. (cf)